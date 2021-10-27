POS品牌廠振樺電（8114）成功拿下亞洲前三大零售集團換機急單，規模達1.5萬到2萬台，預計在兩季內全數出貨，且運費由客戶承擔，不受運價高漲干擾，挹注第4季至明年首季營收、獲利看旺。

全球疫情趨緩，遞延近兩年時間的POS換機潮逐步顯現，振樺電合作已久的大型零售客戶因應集團快速併購、開店策略，也重新釋出新一波訂單需求，且為衝刺年底到貨裝機數量，系統及周邊設備將採空運方式交貨，由客戶承擔運費避開塞港、缺櫃問題。

據了解，為滿足大客戶急單需求，振樺電因此成立專案團隊搶料，目前相關零組件已準備妥善，生產端也每日安排進度趕工生產。

振樺電今年以來接單暢旺，能見度直達明年上半年，除了亞洲POS大單為近期指標外，在Kiosk部分也取得全球前250大零售客戶專案訂單，預計顯著貢獻營收的時間點將落在明年第2季，接續成長動能。

此外，隨著歐洲市場強勁復甦，包括先前遞延的郵輪、戲院訂單陸續回籠，振樺電旗下KIS上半年已有獲利，下半年起主要成長動能將來兩大領域，第一是自助倉儲業務，涵蓋硬體設備出貨，以及遠端監控等維運服務，已與客戶簽訂3～5年長約，有利毛利率提升。

第二為新一代比特幣ATM需求開出，前五大比特幣營運商有3家與振樺電合作，今年出貨估2000台，明年跟著市場快速成長，整體出貨數量有機會倍增。

振樺電第3季營收23.3億元，季增9.8％，年增11.7％，為近7季新高。法人分析，公司在第2季已啟動產品漲價，帶動毛利率回升，且更改設計等因應措施同步發酵，配合訂單、出貨增溫，預料第3季毛利率將續創新高，第4季則有大單加持，可望維持高檔水準，全年成長估10％～15％。