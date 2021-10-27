苓雅分局民權路派出所於昨（26）日18時30分獲報於廣州二街某銀樓疑似遭搶劫，員警獲報後火速派遣線上巡邏警力趕赴現場，在員警趕抵現場時，現場已有熱心民眾協力追捕，隨即於距離案發現場200公尺外的巷弄中，警民合力將歹徒制伏，並於身上起獲兩條黃金項鍊，總價值約新台幣16萬元，全案以搶奪案罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

高雄欠債男「假購買真搶劫」，搶金飾後當街遭逮。(戴志揚翻攝)

經員警調查後發現，黃姓男子(年約40歲)，於昨（26）日18時許，步行進入位於苓雅區廣州二街的某銀樓飾品店內，佯裝要購買金飾給小孩，並要求店家拿取櫥窗內之黃金項鍊供他查看，店家不疑有他將項鍊轉交到黃男手上，不料黃男拿到黃金項鍊後，隨即走向門口並拔腿狂奔，其中一名店員見狀立即撥打110報警，而另一名員工則立即衝出門口攔阻並高喊：「有人搶劫！」。

欠債男「假購買真搶劫」，搶銀樓金飾當街遭逮，警方現場起出贓物。(戴志揚翻攝)

在黃男奪門而出之際，恰逢一名熱心的趙姓男騎士聽見有人在大喊搶劫的聲音，隨即迴轉跟上，而線上攔截圍捕警力也火速趕抵現場，且兵分兩路至巷口處攔阻，而在警民共同合作之下，也於案發短短3分鐘內就在距離案發銀樓現場200公尺外，將黃姓男子壓制逮捕上銬，並於其身上起獲兩條1兩重的黃金項鍊，市價約新台幣16萬元。

經循據黃姓男子表示，因自己積欠債務，走頭無路之下，方才會出此下策，並於現場不斷向警方求情，聲稱其係生活困境所逼等語，全案詢後也依刑法搶奪罪嫌移送高雄地檢署偵辦。