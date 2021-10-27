台中市傳出超商店員勸導顧客戴口罩，竟遭狂打斷6根肋骨等傷勢送醫，家屬貼文臉書指訴。（翻攝臉書）

台中市傳出超商店員勸導顧客戴口罩，竟遭狂打斷6根肋骨等傷勢送醫，家屬貼文臉書指訴。（翻攝臉書）

繼屏東超商女店員提醒顧客戴口罩遭恐怖挖眼，台中傳出店員勸導戴口罩被狂打斷6根肋骨、腦震盪等傷勢！家屬在臉書貼文指控，超商大夜班陳姓男店員10月23日凌晨2時許因勸導戴口罩遭施暴。台中市第一警分局今天回應表示，警方到場逮捕施暴的22歲周姓男顧客，他酒醉不戴口罩又不聽勸阻，持物砸店員致傷，依現行犯移送偵辦。

被打傷的超商陳姓男店員家屬在臉書貼文指控，陳男在22日凌晨上大夜班，提醒1名進超商男顧客要戴上口罩，對方竟機動咆哮，闖進櫃台，拿玻璃瓶瘋狂毆打，陳男都已昏迷倒地意識不清，對方依不罷休還腳狂踹頭、胸等部位。

家屬說，陳男傷勢嚴重，頭部有5公分、8公分撕裂傷，眼窩邊破碎、左側肋骨6根骨折，合併血胸與腦震盪的現象，目前在院治療中。家屬並貼出陳男住院照，擔心事件不了了之獲輕判，被害者無辜住院、施暴者卻神隱彷彿事情沒發生過，實在太可惡。

中市第一警分局今天回應，警方在10月23日2時27分接獲報案，中區自由路二段有客人酒醉鬧事，警方緊急趕赴現場處理。42歲陳姓男超商店員勸導入店未戴口罩的22歲周姓男顧客，周男酒醉不聽勸阻，還隨手拿店內物品丟擲，造成陳姓男店員頭部受傷及身體多處受傷，店內陳設物品毀損。

警方表示，因周男已酒醉不管束恐危及他人安全，警方立即當場逮捕帶返回派出所，並至醫院製作筆錄及在場人筆錄，當天依現行犯將他移送台中地檢署偵辦。