美國11月8日起將實施入境新制，所有入境旅客皆需完整接種美國FDA或WHO所核准疫苗，但台灣高端疫苗(6547)並未在名單之列。今日高端並未受到此消息衝擊，多頭挾著獲選為WHO團結試驗疫苗，展開全球第三期臨床試驗，股價跳空開高，晨盤大漲8%以上、疫苗供應鏈中的台康生技(6589)漲幅逼近4%。

高端疫苗在昨晚公告，已被納入世界衛生組織(WHO)「團體試驗疫苗」計畫，將由WHO與哥倫比亞、馬利(非洲國家)、以及菲律賓衛生部共同正式對外宣布全球團結疫苗試驗啟動。

據WHO公告內容，團結疫苗臨床試驗於哥倫比亞、馬利及菲律賓三個國家，超過40個臨床試驗中心執行。經由獨立的疫苗優先次序諮詢小組評選，目前已有兩項疫苗確認獲選。首先入選的兩項疫苗為高端公司的次單位重組蛋白疫苗，以及Inovio公司的DNA疫苗。

WHO並表示，團結試驗疫苗將加速全球多項最具潛力的新冠疫苗研發，從而創建更廣泛的疫苗組合，目標希望可以開發出更高功效的第二代疫苗以提供更好的病毒變異保護及更長的保護持續時間，以保護世界各地的人們免受COVID-19的侵害。

至於美國CDC於10/25宣佈自2021/11/8起，所有外國人入境美國必須完成兩劑疫苗施打，而高端疫苗目前尚不在美國認可的疫苗名單中。對此，高端回應指出，對施打高端疫苗的民眾造成不便深感遺憾。