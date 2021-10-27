台灣富士全錄其營業本部本部長吳經明涉嫌利用職權，透過不實交易將公司2億元資金挪為己用。台北地檢署26日指揮台北市調查處，兵分5路發動第2波搜索，約談配合假交易廠商負責人童樹鵬、高仁健、陳光正、李美慧等4人，27日訊後諭令4人各50萬元交保。

檢調獲報，吳經明在2013年至2018年間，利用可自行決行採購案的權限，涉及多項不實交易，從中上下其手，掏空公司資金約2億元，公司查帳後發現問題，向檢調提告，全案因而曝光。

檢調本月12日發動第1波搜索行動，兵分5路約談吳經明等8人到案，全案依《商業會計法》開立不實憑證、《刑法》背信、業務登載不實等罪偵辦。檢察官複訊後，以吳有涉嫌重大，有勾串之虞等理由，向法院聲押禁見獲准，其餘被告則以20萬元至50萬元不等金額交保。

根據富士全錄官方資料，公司成立於1962年，致力於提供「複印服務」，並確立租賃服務商業模式，後由於日本母公司股權變動，成為富士軟片100％持有股份的子公司，並於2021年4月起更名為台灣富士軟片資訊股份有限公司。