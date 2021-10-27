大陸外交部網站27日消息，中國國務委員兼外長王毅當地時間26日在杜哈同卡達副首相兼外交大臣穆罕默德會談時說，中卡互為重要戰略夥伴，讚賞卡方堅持對華友好並致力於深化雙方合作，願同卡方一道，落實好兩國元首重要共識，高品質共建「一帶一路」，早日簽署實施方案，拓展雙方各領域合作，推動中卡戰略夥伴關係不斷取得新進展。

王毅表示，中方讚賞卡方積極斡旋，在阿富汗問題上發揮獨特作用，願同卡方加強戰略溝通協調，共同維護開發中國家正當權益，為地區和平穩定和世界繁榮發展作出貢獻。希望卡方積極參與「全球發展倡議」，盡早加入《中阿資料安全合作倡議》，共同促進全球可持續發展和數字經濟健康發展。

穆罕默德表示，卡中關係近年來實現巨大飛躍。卡方高度讚賞中方堅持不干涉內政的原則，堅持大小國家一律平等。卡方願同中方一道，在共建「一帶一路」架構內拓展互利合作。中國是卡方在亞洲最重要的投資目的地，卡方願加大對華投資，並積極探討開展三方合作。穆罕默德強調，卡方支持習近平提出的「全球發展倡議」，願積極對待《中阿資料安全合作倡議》。

雙方還就阿富汗局勢交換意見，一致認為國際社會應採取實際行動，緩解阿可能出現的人道危機，推動阿局勢朝著有利於維護阿富汗穩定，有利於地區和平安全的方向發展。