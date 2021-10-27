台鐵前台東工務段路養室主任廖家文，在承辦台鐵採購案的期間，涉嫌不實驗收，圖利得標廠商慶耀營造100萬餘元。台北地檢署26日指揮廉政署，兵分8路發動搜索，約談廖、慶耀營造負責人陳怡芬12人。檢方訊後，27日諭令廖家文15萬元交保、陳怡芬、包工頭徐永祥各30萬元交保、公司會許何秀菊15萬元交保，至於其他下游包商及台鐵涉案員工，各以17萬元至5萬元交保候傳。

檢廉獲報，廖家文2018、2019年間代辦鐵道局東工處「花東電氣化計畫」台東線砸道工程採購案，明知慶耀營造提供假的施工照片，卻仍放水通過驗收，使慶耀順利拿到100餘萬元工程款，涉犯《貪汙治罪條例》圖利罪嫌。

根據政府電子採購網資料，鐵道局東工處「花東電氣化計畫」台東線砸道工程於2018年12月19日公開招標，6天後開標，預算金額1984萬餘元，最後由慶耀營造以1915萬餘元得標。

檢廉獲報，廖家文2018、2019年間代辦鐵道局東工處「花東電氣化計畫」台東線砸道工程採購案，明知慶耀營造提供假的施工照片，卻仍放水通過驗收，使慶耀順利拿到100餘萬元工程款，涉犯《貪汙治罪條例》圖利罪嫌。

根據政府電子採購網資料，鐵道局東工處「花東電氣化計畫」台東線砸道工程於2018年12月19日公開招標，6天後開標，預算金額1984萬餘元，最後由慶耀營造以1915萬餘元得標。