南韓大勢男星金宣虎，近日因深陷「墮胎疑雲」造成他在電視劇《海岸村恰恰恰》所營造的暖男形象瞬間幻滅，一夕間從暖男變成渣男，演藝事業幾乎全毀，但自昨（27 ）日D社（DISPATCH）公開真相後，輿論風向再度逆轉，金宣虎的人氣也再度飆漲。

被南韓網友封為「最有公信力」的媒體D社，在昨日公開金宣虎與前女友「崔女」先前的對話截圖，與私下的互動影片，一一戳破崔女的謊言並提出12項罪狀，讓不少網友看到真相後相當震驚。

另外，崔女先前也曾被韓媒爆出，才結婚短短14天就便被丈夫抓包外遇因而「被離婚」，她甚至為了打贏官司不惜在背後偷偷調查丈夫私下生活是否有問題，雖這些說法當事人都沒有承認，卻已在網路上引起軒然大波。

沒想到，昨日晚間資深娛樂記者李鎮浩便在個人YouTube頻道上表示「收到崔女前夫的錄音檔」，並在節目中公開錄音檔，爆料兩人還在打離婚訴訟期間，女方不斷向他要求高額贍養費，甚至在他搬出房子後在家中裝設監視器，卻意外拍到崔女連續3周帶3名不同的男子回家過夜，並在沙發上發生性行為；前夫調查後還發現，崔女其實一直都被另一名金主包養著，最後他向法院提出崔女種種誇張的行為證明後，才順利斷開崔女。

金宣虎自從發表道歉聲明後便神隱，不再對外發表看法，經紀公司對於這些爆料也僅以「無可奉告」以及「與金宣虎的合約還未到期」來回應。但網路上卻已掀起「支持金宣虎復出」的活動，讓他不僅在Asia Artist Awards的網路投票人氣排行榜中仍舊維持第一名，IG追蹤人數也不減反增，瞬間又從渣男回歸成暖男。

而先前傳出與金宣虎大動作切割的電影片商與廣告商，似乎也回心轉意不打算換角了；廣告商則表示「當時是因為聯絡不到經紀公司，而基於保護立場才先撤掉廣告」，疑似不打算更換代言人。