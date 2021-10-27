62歲知名樂隊老師孔鏘（莊永軒）是眾多綜藝大哥的御用伴奏，但長期扛著電子琴跑場，累出一身病來，體重足足下降25kg，曾形容自己像活在「生死邊緣」，所幸現在增胖成功，昨（26日）打完2劑莫德納疫苗，十分擔憂副作用，自嘲「腿軟了」。

孔鏘昨（26日）在臉書表示：「打第二劑莫德納，迎接這幾天尚未知曉的後座力。」照片中，他戴著白色鴨舌帽，身穿休閒服，露出開心的笑容，氣色看起來紅潤，讚嘆下針的醫師是院長，外型年輕帥氣，小時候在加拿大看自己的電視長大，因此目睹孔鏘本人彷彿看到偶像，「所以下手非常溫柔，其實不太有感啦！」

網友紛紛留言提醒孔鏘記得多補充水分、維他命C和充分休息，並分享自己打完第二劑莫德納，並沒有出現太大副作用，要孔鏘老師安心，孔鏘看了羨慕不已，親自回應：「太好了，希望我也這樣！」另名上了年紀的網友則笑虧：「老師免驚啦…阮老灰仔狼，還好！加油……（老師不用怕，我們是老人）」，孔鏘仍感到擔憂：「還是會驚啦⋯⋯腿軟了！」

根據《自由娛樂》報導，孔鏘笑說自己很怕打針，不想被老婆看到膽小一面，所以獨自前往，現在打針處有點疼痛，尚未發燒，將持續關注身體反應。

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