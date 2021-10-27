台東都蘭灣黃金海休閒渡假村開發計畫2000年通環評，因6年未動工，2006年送案進行「環境現況差異分析」審查，2018年被退回觀光局，今天環保署再召開環現差審查會，環保團體呼籲環保署應依法再次退回觀光局。

環團指出，黃金海開發邊界距離杉原灣沙灘僅200公尺，其佔地面積約10公頃、房間450間，比惡名昭彰的美麗灣渡假村大上10倍，旁邊又有26公頃的棕櫚濱海度假村預定地，三個開發案對杉原灣影響甚鉅，而這個位置不僅屬於東海岸最重要的珊瑚礁區之一，同時也是阿美族人傳統領域、富山考古遺址範圍，開挖將破壞遺址、廢污水可能影響珊瑚礁，雖美麗灣飯店已被法院判違法而無法營運，黃金海和棕櫚濱海兩案卻讓開發爭議延燒。

環團說，環保署2018年3月6日曾將本案退回「觀光目的事業主管機關」交通部觀光局，以釐清爭議。當時會議紀錄指出，本案在2006至2018年，12年期間共召開9次會議，環評委員持續提出富山遺址、《原住民族基本法》、生態環境及污水等多種疑慮，但開發單位的補充資料始終無法解決這些問題，判定應依《環評法13-1條》退回觀光局，待黃金海公司包括「補充修正資料」、依《文資法》辦理富山考古遺址相關工作 、與相關民眾團體溝通說明 、確認是否符合「都蘭地區上位觀光政策」等計畫，但顯未能符合要求。

環團表示，觀光局2015年「都蘭地區觀光永續發展評估案」（附件三），推估都蘭地區2023年尖峰日房間需求是851間，若附近大型開發全部興建，估計將超出一千多間；另於「重要觀光景點建設中程計畫(2020至2023年) 」，亦明確評估東海岸住宿設施是「沒有開發需求」，在在與黃金海公司聲稱的「有住宿需求」不符。

環團呼籲，環評委員及觀光局莫被利用，應參考2018年作法，依《環評法13-1》再次將本案退回觀光局。