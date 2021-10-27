一名男子表示，在台北生活多年，但目前最高大樓仍是台北101，房價仍居高不下，台北似乎沒什麼重大改變，並將疑問PO上網，沒想到多數網友皆認為，台北這幾年來，人行道變多、變寬相當有感，且也都有規劃無障礙空間設計，另外自行車車道也讓一票人大讚。

原PO昨（26）日於PTT八卦板指出，北漂到台北生活已有6年的時間，第一高樓還是台北101，房價一樣貴得讓人買不起，休假就只想往外縣市跑，這麼多年來台北似乎沒什麼改變，好像只有忠孝橋引道拆除這樣的變化，其他地方跟記憶中都沒有落差太多，「這6年來台北有什麼改變？有卦嗎？」

疑問一出，多數人認為點名人行道變寬，及自行車車道規劃良好，「人行道變寬有感」、「雖然不知道有特別改變什麼，但人行道變寬和Youbike車道是全台最好騎、最棒」、「人行道變多了，不需要跟車子搶道」、「人行步道滿不錯的，跟其他縣市比真的很棒」、「規劃自行車道真的很方便，我在其他縣市都不敢放心騎」、「人行道的無障礙空間都做好了，推嬰兒超有感」、「人行道變多了，Youbike2.0很不錯」。

另外也有不少網友點出其他改變，包括像是「路變平、路燈亮及水溝通，我是台北人很有感」、「南港市容變滿多的」、「台北車站北門那附近，變化很多」、「以前內湖南港的成功橋上下班天天塞車，馬路拓寬之後，上下班不塞車很有感」、「交通順暢很多」。