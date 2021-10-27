日本共同社報導，日本泡沫經濟崩潰後長期通貨緊縮、企業獲利能力減弱，加上員工更看重維持就業而非提升收入，使平均薪資幾乎停滯30年，甚至在2015年還被韓國超車。

報導引述經濟合作暨發展組織（OECD）統計數據指出，將日本的平均薪資依物價水準換算為購買力平價（PPP），2020年人均收入為3萬8514美元（約新台幣108萬2400餘元），只比1990年增加4%。

相較之下，歐美與韓國的人均收入則在30年來大幅成長，如美國成長50%、英國成長40%。

日本的人均薪資在35個國家中排名第22，不到榜首美國的6成，2015年還被韓國超越，目前比韓國少39萬日圓（約新台幣9萬6642元）。

報導說，日本被認為從1990年代中期開始持續通貨緊縮，企業為了壓低商品與服務售價而降低薪資，使民眾不願意消費，導致惡性循環；此外，薪資較低的非正式就業比例從30年前的約2成增至近4成，也造成薪資持續低迷。（譯者：顧荃/核稿：蔡佳敏）1101027