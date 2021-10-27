IC載板暨印刷電路板（PCB）大廠欣興(3037)旺季業內外皆美，2021年第三季單季獲利賺贏上半年、每股盈餘（EPS）達2.87元新高，帶動前三季每股盈餘達5.6元、已賺逾半股本，提前創下全年新高紀錄，外資並看好第四季營收可望續揚創高。

在績優題材激勵下，欣興股價今（27）日開盤即以跳漲9.62％的171元開出，隨後便攻上漲停價171.5元，再創歷史新高價。截至9點半成交量已突破4.6萬張，且尚有逾1.6萬張買單排隊。三大法人昨日調節賣超1809張，本周迄今合計仍買超達6533張。

欣興第三季合併營收創281.44億元新高，季增達17.12％、年增達22.16％。毛利率24.13％、營益率14.83％，分創近15年半、14年高點。配合業外收益同步跳增，使歸屬母公司稅後淨利42.15億元，季增近1.31倍、年增達1.64倍，每股盈餘2.87元，雙創新高。

累計欣興前三季合併營收739.98億元，年增13.29％、創同期新高。毛利率20.54％、營益率10.07％，分創近15年、近11年同期高點。配合業外收益跳增達2.26倍挹注，使歸屬母公司稅後淨利82.26億元、年增達1.41倍，每股盈餘5.6元，已提前創下全年新高。

欣興第三季營業利益創41.74億元新高，季增達1.04倍、年增近2.67倍，配合新台幣貶值使匯兌轉為收益、權益法認列損益及金融資產帳面價值倍數跳增，使業外收益亦達11.27億元，季增近2.42倍、年增達58.13％，業內外皆美帶動稅後淨利衝高，表現優於預期。

亞系外資先前認為，由於ABF載板長期需求強勁，受惠更有利的售價、產品結構及新產能增加帶動，將使欣興毛利率自第三季起加速提升，預期第三季毛利率達24％、營益率達14.5％、每股盈餘2.26元，實際表現均優於預期。

展望後市，由於載板需求持續暢旺，且中國大陸9月底限電導致部分營收遞延認列，亞系外資預期欣興第四季營收將季增5％，優於往年的季減個位數百分比，毛利率及營益率可望續揚，帶動全年營收成長達18％、獲利則可望倍增，同步改寫新高。

美系外資亦認為，此次載板上升周期由伺服器、基地台、汽車、PC等多個終端應用市場需求所帶動，且獲半導體業者補貼或共同投資、簽訂長期合約（LTA）確保取得新產能，最大幅度延長訂單能見度，驗證未來幾年需求強勁看法，可望推動未來幾年毛利率提升。

美系外資認為，欣興將是ABF載板供不應求的最大受益者，2022～2023年獲利將分別成長34％、30％，至2023年稅後淨利將較2020年成長約2.8倍，首評給予「加碼」評等、目標價190元，在ABF載板三雄中為首選。