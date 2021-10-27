1.威剛(3260)：標準型DRAM拉貨動能可望逐步回穩，下季價格有望止跌，支撐晨盤股價逆勢彈升近1.5%。。
2.聯電(2303)：法說今登場，昨自營商擴大買超卡位+昨夜ADR漲2%，晨盤重返60關及月線之上，一度漲逾2%。
3.麗清(3346)：短均上揚+電動車題材夯，晨盤逆勢續漲逾3%，領漲汽車股。
4.智崴(5263)：i-Ride全新企劃雙主題飛行路線，助升營運動能，晨盤挾量漲逾3%，躍過季線。
5.欣興(3037)：財報漂亮，前3季獲利已創全年新高，股價不受盤勢影響，漲停創新高價。
6.南電(8046)：ABF循環週期看到2025年，外資齊聲喊好，股價持續向上墊高，逆勢走揚逾6.5%。
7.彩富(5489)：歐美客戶需求持續回溫，Q4營運看揚，量價齊揚+技術面轉多，早盤一度逼近39元。
8.台泥(1101)：大陸政策添雜音，外資連3日賣超合計逾1.4萬張，惟基本面仍具優勢，股價落於低檔後持穩於48元。
9.台光電(2383)：HDI市場需求成長，股價穩健回升已來到225元，第三度挑戰高檔壓力區。
10.智原(3035)：Q3猛賺，上修全年營收，早盤上漲逾4%。
11.新興(2605)：需求不振，周二BDI指數連4跌，股價下滑近4%。
12.威健(3033)：前3季獲利增138%，每股稅後3.41元，晨盤喜漲逾2%，觸及28.5元。
13.威盛(2388)：9月每股虧0.21元，不畏達注意交易資訊標準，車用、元宇宙護體，早盤一度漲逾3.5%。
14.立積(4968)：美系外資看最壞狀況已過，喊加碼至340元，股價續高漲逾6%，登除息後新高價。
15.高端疫苗(6547)：開發的新冠疫苗獲選WHO團結試驗疫苗，展開全球第三期臨床試驗，晨盤差一檔亮燈漲停，收復200元。
16.昇達科(3491)：啖低軌衛星商機，營運喊燒，激勵今跳空鎖漲停，重返百元俱樂部並站上逾2年高價。
17.居易(6216)：買盤點火，連兩日亮燈攻頂，衝上30元及逾4年高峰。
18.芮特-KY(6514)：前三季每股賺2.32元，激勵晨盤直攻漲停，收復季線。
19.耀登(3138)：超前布局6G市場，Q4本業獲利挑戰今年高點，今獲買盤點火、一度大漲5%，登3個月高價。
20.高力(8996)：Bloom Energy獲大單，營運有望受惠，盤初登年線，惟賣壓出現、股價開高走低。
21.建碁(3046)：今年有望轉盈，終結連9虧，早盤登頂，創波段新高。
22.技嘉(2376)：料況改善助出貨，估Q4穩高檔、明年正向，早盤帶量上攻、收復短均。
23.廣錠(6441)：乘綠能趨勢，大啖儲能業務，早盤亮燈漲停。(編輯整理：李慧蘭)
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