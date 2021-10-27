日本桌球天后福原愛5年前與江宏傑結婚，今年3月起婚姻全面崩盤，7月更共同宣布離婚，兩人離婚後處境大不同，媒體報導福原愛所成立的「Omusubi」公司傳出擔任董事的好友已經在8月底離職，公司未來不知何去何從，而江宏傑近來忙錄節目，通告滿檔，昨(26日)深夜他疑似吐露婚變後心情，直言：「決定好就不要後悔」。

福原愛今年初因東奧回到日本，未料卻在節目上表示有回日本生活的打算，之後更被拍到和高帥男出遊，而江宏傑起初強調對福原愛的愛不會變，疑似想要原諒太太，但隨著家庭言語暴力、女方有意和高帥男發展等傳聞一一爆發，江宏傑最後也心死，7月正式結束5年婚姻。

江宏傑發文。（圖／翻攝自chiang_hung_chieh IG）

福原愛當時回到日本不久後就宣布和多年的朋友籌組「Omusubi」公司，意思是「結」、御飯糰的意思，當時她表示運動員時期常吃媽媽捏的御飯糰，所以吃了御飯糰就會有「要好好加油」的想法，希望透過這股正面力量透過社會活動回報給過去幫助過她的人士，但公司才開設不久，福原愛就捲入婚變風波，就連摯友合夥人也辭去公司理事一職，遭質疑是否有意收攤關公司。

而江宏傑在台灣獨自扛起照顧一雙兒女的責任，昨他發文說：「路怎麼走，需要思考，決定好就不要後悔，自己的路自己創造」，引來王家梁開玩笑說：「你的帥就是你造成的」。此外，江宏傑最近受邀上《食尚玩家魚肉鄉民》，承認遇到低潮時喜歡靠吃東西減低壓力，近期胖了4公斤，可能或多或少也有工作和家庭的問題有關。