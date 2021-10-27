大陸《新京報》「政事兒」專欄27日引述《內蒙古日報》微信公眾號26日消息，臨危上任的兼任額濟納旗委書記、阿拉善盟盟委書記代欽當天上午就「火線」走上額濟納旗街頭，實地督導疫情防控工作，檢查疫情防控措施落實情況，強調對不聽勸阻擅自外出的，見一個抓一個，並依法嚴肅追究法律責任。

據悉，為壓緊壓實疫情防控屬地責任，加大一線防控工作力度，內蒙古自治區黨委決定，由代欽兼任額濟納旗旗委書記。原書記陳占雲因疫情防控工作中履職盡責和落實不力，被免去額濟納旗旗委書記職務。

據《阿拉善日報社》「今日阿拉善」微信公眾號消息，10月26日上午，盟委書記、額濟納旗旗委書記代欽深入額濟納旗遊客滯留點陶來酒店、金桃來酒店，隔離備用點金洋酒店、瑞楓酒店，封控社區沁苑嘉園社區、農機場大院，實地督導疫情防控工作，檢查疫情防控措施落實情況。盟委委員、秘書長魏治國一同督導。

據了解，內蒙古昨日新增12例本土確診病例，截至27日7時，內蒙古自治區現有境外輸入確診病例3例、疑似病例1例，本土確診病例110例，阿拉善盟額濟納旗即占89例，其他呼和浩特市土左旗2例、新城區1例，錫林郭勒盟二連浩特市16例，鄂爾多斯市伊金霍洛旗1例，、阿拉善左旗1例，疑似病例1例在呼和浩特市賽罕區，均在定點醫院隔離治療，所有密切接觸者均在指定場所集中隔離醫學觀察，嚴防疫情擴散蔓延。