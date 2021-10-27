玉山銀行為支持國立台灣大學守護校園安全，宣布捐贈台灣大學保健中心救護車，由台灣大學校長管中閔及玉山銀行董事長黃男州共同出席捐贈典禮，共同攜手合作傳遞愛與守護，可協助當台大本部校區若有師生與民眾發生緊急事故時，掌握醫療急救的黃金關鍵時刻，完善醫療保健的安全網。

管中閔出席捐贈典禮時表示，社會長期以來對玉山金控有高度評價，自己長期在管理學院服務，特別感受到玉山銀行對學校的支持，包含從玉山廳個案教室、玉山學術獎，到近期借調資工系張智星教授擔任玉山金控科技長，這次對於玉山銀行捐贈救護車，增強台大校園的安全，表達由衷的感謝。我們會秉持學校的初衷，專注把教學與研究做到最好，培育台灣新一代優秀的人才。

黃男州表示，金融服務是守護民眾的財富健康，醫療服務是守護民眾的身體健康，身體與財富健康，是社會整體健康的兩大支柱。因此玉山長期運用本業的影響力，從玉山人開始做起，為醫療照護盡一份心力，台灣大學為社會培育許多優秀的人才，本次透過捐贈台大救護車，擴展玉山和台大的合作，更進一步共同守護校園的安全。玉山是台灣最高的山，也是台灣最美的山之一，希望有一天玉山可以成為台灣最愛的銀行，包含員工的最愛、顧客的最愛、這塊土地的最愛。

台灣大學校總區面積約100公頃，全校師生人數超過3萬人，加上校園也是平常民眾生活與運動的公共空間，校園救護車是守護校園師生與民眾的救命交通工具，當台大校園內有師生或民眾發生危險需要緊急就醫時，台大救護車可以即時正確到達需要援助的地點，把握救援的關鍵時刻協助載運病患進行急救與送醫。