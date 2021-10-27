宜蘭24日發生規模6.5強震，讓不少民眾嚇歪，對此，一名女網友表示，這場地震震醒迷失在愛情裡的自己，她不顧家人反對堅持與男友同居，但對方其實對她很不好，生活上的各種事都不願幫忙，甚至在她獻出第一次後，讓她吞事後避孕藥，而地震發生的當下男友只顧著與朋友玩，完全沒想到要關心她，讓她超心寒，反觀當初鬧翻的家人卻立刻打來，引起網友熱議。

一名女網友日前在校園論壇Zuvio發文分享，宜蘭24日發生地震，震醒了迷失在愛情裡的她，去年在男友的蠱惑下，她不顧家人的反對，搬出去與男友同居， 當時家人不斷阻擋她做傻事，因為大家都認為男友不疼她，邀請她出去住只是想找人分房租，而且明明家裡就離學校很近，根本沒必要搬出去住。

女網友坦言，如今想想男友確實對她不好，從生活上許多小事就可以發現，像是男友寧可在家打電動也不幫她搬家、男友有空卻不願在她經痛的時候幫忙買止痛藥等，最扯的是兩人第一次發生性行為以後，男方還要她吃事後避孕藥，並讓她自己回家。

女網友表示，當時真的是愛到卡慘死，甚至為了要跟男友一起住，與家裡撕破臉，還放狠話說不會回家了，便從此與家人斷了連繫，直到那天的地震才讓她突然醒悟。

女網友指出，地震搖的那麼劇烈，當下她真的很怕，但卻始終打不通男友的電話，對方也完全沒來關心她，只顧著與朋友吃喝玩樂，反觀家人卻在地震當下立刻打來，男友的表現真的讓她很心寒，覺得自己過去一年付出感情好不值得。

貼文引起網友討論，「讓你吃事後藥與各種行徑，只能說早點離開」、「這個男生不好，回家吧」、「這種人早該分了，與其在這裡哭不如趕快去打包行李」、「趕快分一分了」、「恭喜你終於看清楚了」。