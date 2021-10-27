NBA正熱鬧開打中，除了湖人之外還有幾支值得關注的球隊，今天來看看拓荒者，波特蘭陣中大將利拉德(Damian Lillard)剛獲選聯盟歷史75大球星，但他開季的三場表現低迷到不行，尤其是過去擅長的外線命中率是極低的8.3%，投籃命中率也只有36%，可說完全不在狀況內，但他卻說自己打得還不錯，而拓荒者目前戰績是1勝2敗。

Damian Lillard off to shaky start this season with his shot: 19-of-50 from the field and 2-of-24 from 3-point line. — Jason Quick (@jwquick) October 26 2021

利拉德受訪時也談到自己的低迷表現，他還是很有自信的說：「我認為自己打得很好，當我回去看比賽重播時，我發現自己其實打得很不错，就只是投不進罷了。」面對手感低迷的問題利拉德完全沒有氣餒，反倒展現出驚人的自信，很多人質疑他是否在擺爛，好讓拓荒者在賽季中將他交易出去。

首戰面對國王利拉德出場高達40分鐘，拿下20分6籃板11助攻1抄截成績，投籃命中率33.3%、外線9投0中、罰球5投4中，第二戰面對太陽，利拉德上場近25分鐘，拿下19分1籃板8助攻，命中率54.5%、外線28.6%、罰球5中5，第三戰面對快艇上場27分鐘，拿下12分3籃板3助攻，命中率26.7%、外線8投0中、罰球4中4。

三場平均出戰31分鐘，得到17分3.3籃板7.3助攻，命中率36%、三分命中率8.3%(場均出手8次，命中0.7球)、罰球命中率92.9%。除了罰球以外表現真的非常悽慘，尤其是外線總計24投2中，完全不在狀況內，好在第二戰有贏下太陽，否則利拉德可能會被批評的更慘，那場比賽二當家麥柯倫(CJ McCollum)挺身而出砍下28分。

利拉德入選歷史75大球星也引來不少質疑，很多人認為他不配出現在此名單中，更該由霍華(Dwight Howard)或卡特(Vince Carter)來替代，因為利拉德在聯盟的成就實在不夠多，他入選6次明星賽、1次年度第一隊、4次年度第二隊、1次年度第三隊，拿下13年最佳新秀、年度新秀第一隊、2次技巧挑戰賽冠軍、1次最佳隊友獎。