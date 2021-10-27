護國神山台積電先進製程稱霸業界，不僅各國積極競邀設廠，目前國內擴廠腳步也不停歇，導致人才需求激增。財信傳媒董事長謝金河表示，過去，台積電只招考台、清、交、成等國立大學人才，如今連私校人才也一把抓，很多科技廠商都叫苦連天。因此，移動一些產能到海外，也許是不得不選擇的路。

謝金河在臉書發文提到，台積電在亞利桑納的設廠，CNBC用了很大篇幅，專訪亞利桑納的CEO Rick Cassidy，記者深入亞利桑納廠區，特別用空拍把廠區施工的現場做了深入報導。這個專輯也把台積電對全球產業的重要性做了完整的分析，也對張忠謀一生的奉獻，表達最深的敬意。

「台積電的美國設廠可能是台積電走向世界的重要一步，接下來，台積電可能到日本，也可能到德國。這個全球化的腳步，會不會影響未來台積電毛利率及淨利，也會是未來大家會討論的焦點。」

謝金河指出，他連三天走訪高雄，很多科技公司都表示，台積電對人才的強大吸納力量，已大大影響到其他科技廠商的人才招聘，過去，台積電只招考台、清、交、成等國立大學人才，如今連私校人才也一把抓，很多科技廠商都叫苦連天。因此，移動一些產能到海外，也許是不得不選擇的路。

他分析，台積電今年第三季，交出EPS 6.03元的好成績，前三季EPS 16.5元，今年EPS應該會落在22到23元之間，如果明年成長力道不變，台積電仍然是台灣的投資人最值得關注的投資標的！