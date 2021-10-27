歐股周二收在逾兩個月高點，並逼近歷史高點。瑞銀、利潔時(Reckitt)和其他公司強勁財報，推升了市場對第三季企業財報的整體樂觀信心。

周二泛歐Stoxx 600指數收漲3.53點或0.75%，為475.74點，貼近八月的475.83點歷史高點。德股漲1.01%，法股漲0.80%，英股漲0.76%。

金融服務股漲0.9%。在熱絡交易活動下，全球最大財管理銀行瑞銀報出第三季獲利，為自2015年來最佳表現。

英國清潔用品等製造商利潔時大漲5.8%，漲幅冠英國富時指數。該公司上調全年展望，第三季業績亦優於預期。

歐股的旅遊休閒股上漲1.9%，領漲其他板塊。英國連鎖酒店集團Whitbread大漲4.4%，該公司最近半年虧損小於預期，並預期2022年其在英國的酒店將完全復甦。

Equiti資本經濟學家Stuart Cole表示，儘管有能源價格飆升、以及利率和殖利率上升的威脅，股市表現仍相當不錯，所有一切都指向市場對現狀越來越感到滿意。

儘管市場擔心大宗商品價格上漲，以及供應鏈瓶頸問題，但在一系列強勁財報的助攻下，泛歐Stoxx 600指數將在十月底收漲，並且完全彌補九月的跌幅。

諾華(Novartis)漲1.1%。該瑞士藥廠經調整營業利益上升，並預期兩種暢銷藥劑將迎來銷售高峰。

羅技大跌4.3%。該電腦周邊產品大廠證實全年獲利預期，但警告供應鏈中斷問題。

法國電信商Orange跌1.7%。該公司宣布第三季獲利受到共同融資回報率下降的衝擊。