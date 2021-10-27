國防部明天赴立院國防委員會報告「臺海軍事緊張升高對我國防戰備與美陸臺三方關係之影響」，書靣報告上午送達立院，報告証實中共日前試射極音速飛彈。

報告指出，當前印太區域整體安全環境，呈現錯綜複雜戰略態勢。近期北韓朝日本海試射新型潛射彈道飛彈、中共試射極音速飛彈、俄中兩國首次於西太平洋聯合巡航並穿越津輕海峽，上述事件均引起周邊國家高度關注。

報告指出，中共除施壓臺灣外，於東海進行實彈射擊訓練、對南海島礁從事軍事擴張、在各地發動認知作戰、建構人工智慧之軍事武力等，嚴重破壞國際秩序及挑戰各國利益。隨著中共的威脅持續升高，臺灣地緣戰略的重要性，越來越受到國際社會重視，美方積極協助我強化自我防衛能力，期共同應對中共挑戰。未來臺海情勢，研判仍將受到美中大國競爭所牽動，國軍加強各項國防施政與戰備整備，持續為區域的和平穩定貢獻力量。

報告指出，北京當局主張臺灣是中國的一部分，近期頻繁的機艦侵擾使臺海緊張情勢升溫。臺海局勢攸關區域安全與穩定，相關情勢說明如後：

(1)中共持續對臺軍事施壓

共軍各項戰力發展及軍事準備，以犯臺為核心，除推動軍改提升攻臺戰力外，並強化區域拒止與反介入能力，以抗擊外軍防止他國軍事協防臺灣。今年1月迄今，共機對我西南空域侵擾已超過680架次，本(10)月1至4日間更多達149架次，企圖達成強化監偵力度、海空聯戰戰場經營、損耗我空防應處戰力及影響我民心士氣等多重意涵，同時對外宣示武力，傳達勿干預臺海的訊息。

(2)各國憂慮臺海可能發生衝突

明年秋季中共將召開20大，習近平可能延長任期邁向終身執政，而2027年適逢中共建軍百年，部分專家學者認為，中共為型塑統一氛圍，在這些時間點前後，係臺海遭遇戰爭的高風險期。世界各國越來越意識到中共構成的威脅，G7、北約及美歐元首高峰會，均於會後強調維護臺海和平穩定的重要性，對臺海局勢表達憂心。

(3)美國藉由聯合演習反制中共

美、日、印、澳於今年進行2階段「馬拉巴爾(Malabar)」演習，分別於菲律賓海及孟加拉灣等關鍵水域演練水面和反潛作戰；另美國雷根號、卡爾文森號與英國伊莉莎白女王號航母打擊群，與日、紐、澳等國海軍，10月於西太平洋地區進行聯合軍演，展現各民主盟邦在維護印太安全上合作無間，藉由聯合防衛力量以抗衡中共。

(4)多國軍艦穿越臺灣海峽

拜登政府延續川普總統自由開放的印太戰略，視中國為挑戰其國家利益的競爭者。為應對中國過度的海事主張，美國在南海執行航行自由行動(FONOPs)，派遣驅逐艦例行性通過臺海，自今年以來，已10度航經臺海。另英國護衛艦、加拿大巡防艦等國船艦，亦曾穿越臺海，維護國際法航行權益。