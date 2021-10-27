歐洲央行(ECB)政策制定官員德加洛(Francois Villeroy de Galhau)表示，希望全球所有的企業都能強制地揭露與氣候相關的風險，但是想要讓這些風險揭露要求變得有效，就須建立一個國際上統一的標準架構。

德加洛並且為法國央行行長，他指出，(央行)政策制定者最好要能更好地理解和預測氣候發展對總體經濟的影響。

德加洛在周二於巴黎舉行的氣候金融高峰會上表示，每年在碳排問題沒有充分獲得解決情形下，問題將變得更嚴重，解決方式也會變得更激進。