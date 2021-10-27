18歲兒子返家驚見母親遇害緊急報警。（圖／翻攝畫面）

北市新生北路二段一處民宅，26日晚間9時許發生一起命案，58歲許姓女子被18歲兒子發現她倒臥在床上，客廳還有血跡，51歲林姓同居男友見許女兒子返家目睹，驚慌地大喊「不要報警」，隨即將自己反鎖在房間內，許女兒子立刻打電話報警。

警消人員到場，破門進入房間，發現許女、林男倒臥在房間床鋪，許女的脖子上有勒痕，左手腕有刀傷，已明顯死亡，林男的左手腕有刀傷，流有大片血跡倒臥於側，員警發現林男仍有意識，緊急將他戒護送醫，目前仍在醫院戒護救治中。

警方初步了解，報案人是許女同住的兒子，現場並無打鬥跡象，門窗鎖具並無侵入破壞痕跡。另調閱監視器影像發現，許女25日晚上返家後就無外出，除同住親屬外，也未發現有其他人員進出案發現場。

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中山分局表示，鑑識中心人員已完成現場勘察採證，攜回相關證物實施鑑驗，許女的確切死因將報請地檢署法醫師相驗。案發詳細過程，將待戒護送醫的林男恢復意識後製作筆錄釐情。