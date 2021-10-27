遠東百貨周年慶有振興五倍券助攻，加上氣溫下降挹注，除了滿千送百，還有持紙本五倍券全館當日單筆滿3000元送2200元的超級優惠，前2波戰力旺盛，家用/家電及保暖服飾採購熱度持續上揚。明（28日）起至11月16日由遠百寶慶、遠百嘉義、台南大遠百、高雄大遠百接手上場，可望趁勝成長5％以上。

遠百嘉義「后Whoo還幼膏鳳凰刺繡宮廷禮盒」，價值4萬4150元、特價2萬3800元，限量20組。（遠百提供）

今年周年慶由台中大遠百領銜成功達陣，精品爆發性成長，首波交出10%成長的佳績；遠百信義A13、板橋大遠百、桃園、新竹大遠百、花蓮21日起至11月9日展開，至今5店業績相較去年同期成長5%，紙本五倍券增加動能，使用占比在10%至30%間；11月17日至12月06日則由板橋中山壓軸。

台南大遠百「SK-II青春加大組」，價值1萬106元、特價7182元，限量20組。（遠百提供）

全台周慶期間皆享持紙本五倍券全館當日單筆滿3000元送2200元，內含800元、600元、200元4張，可一路使用到12月底；全館還有高CP值的「振興升值五告好康」商品陣容，推出1000元至5000元不等的超值優惠。

台南大遠百「嬌蘭皇家蜂王乳黃金冰滴亮眼精萃組」，價值5365元、特價3555元。（遠百提供）

此外，全館化妝品9折起加贈品、內睡衣8折起加贈品、百貨服飾7折起；化妝品（含沐浴精油）、內睡衣單筆2000送200、首12日單筆1萬加送250；百貨服飾當日累計5000送500；大家電單筆1萬送1000。持14大銀行信用卡全館當日單筆分6期刷滿6000送200；持12大銀行信用卡數位3C（含APPLE+信義店SONY）/MUJI當日單筆分6期刷滿1萬送500。

高雄大遠百「SK-II青春發燒組」，買青春露230ml贈全效活膚潔面乳120g，價值8460元，28日限定特價5625元，限量12組。（遠百提供）

且針對HAPPY GO卡友祭出多項好康，享有200點換100元紅利券、500點換250元紅利券、1000點換500元紅利券，點數愈多換愈多。12月31日前持HAPPY GO Pay綁定指定信用卡，全館單筆滿2000元贈200點、滿5000元贈500點、滿5萬元贈5500點。

高雄大遠百「hengstyle恆隆行dyson V12 Detect Slim Total Clean無線吸塵器」，2萬3900元，限量5台。（遠百提供）

另，遠百APP再升級推出「金級會員專屬慶典」，10月31日前可天天簽到賺HAPPY GO點數，也可使用點數兌換百件遠百精選商品；11月14日前還有「遠百shopping運動會」，使用遠百APP單筆消費滿999元可參加APP小遊戲以及抽點數活動。