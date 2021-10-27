上圖為23周出生的姐姐，當時體重僅570公克，下圖為相隔2周出生的妹妹，體重也只有830克。（馬偕紀念醫院提供）

雙胞胎是彼此相伴的好夥伴，通常出生時間僅相隔數分鐘，但這對巴掌大的姊妹花卻相隔長達2周，出生時體重僅570克和830克，背後故事讓人感動！姊妹倆住院將近4個月後，終於在9月初出院返家團圓。

姐妹花的母親鄭太太因為上一胎有早產經驗，在懷孕14周時就曾進行子宮頸環紮術，不料在23周時因腹痛出血而住院安胎，3天後子宮頸仍持續擴張且胎膜鼓出，必須即刻生產。在與產婦及家屬討論後，希望增加另一個胎兒的週數及成熟度，馬偕紀念醫院高危險妊娠學科資深主治醫師陳宜雍選擇為鄭太太施行雙胞胎間隔生產，先自然產出23週6天、570公克的大寶，由在產房待命的新生兒科團隊接手急救。

同一時間，周產期團隊迅速修短大寶的臍帶再塞回子宮，投以抗生素及安胎藥物密切觀察，並再次施以子宮頸環紮後安胎治療。經過12天的住院安胎，可惜因胎盤剝離合併大量陰道出血，在25週4天剖腹產出830公克的小寶。

雖然小寶肺部發育仍不夠成熟，但呼吸較有力且活潑好動，使用呼吸器僅3天即拔除氣管內管，改使用經鼻呼吸器支持。大寶則一路驚險面對肺水腫、肺出血、低血壓、腦室出血等難關，陸續接受動脈導管結紮手術、腎上腺皮質素治療、持續插管使用呼吸器等，所幸強韌生命力屢屢展現，也讓醫護團隊士氣大增。

鄭太太回憶住院安胎生產的過程，由於大寶生產後就遇到疫情警戒升至三級，醫療院所全面禁止探病，孩子進去加護病房後，只探視過一次就無法再探視，儘管心慌卻但仍完全信賴醫護團隊對孩子的照顧。

馬偕兒童醫院新生兒科資深主治醫師張瑞幸說，全國疫情三級警戒期間，無法讓家長進入加護病房探視小孩，僅能透過電話詢問病況；了解到父母焦急、渴望得知孩子現況的心情，因此透過社群媒介每天提供孩子的照片及影片，讓家長們同步掌握孩子的進步與成長。

在醫療團隊細心呵護下，這對早產姊妹可說是「關關難過關關過」。姐姐的支氣管肺發育不全較嚴重，插管1個多月才順利拔除氣管內管，也因為心肺功能及發育不成熟，視網膜病變較為嚴重，在眼內藥物治療下逐漸改善；妹妹則因呼吸改善較快，在加護病房2個月後即轉新生兒中重度病房持續照護。兩人體重皆已達2500克，陸續準備出院。

因疫情所需，鄭太太取得COVID-19核酸檢測陰性證明後，進入新生兒中重度病房學習早產兒居家照顧及新生兒急救術，帶回住院92天的妹妹；姐姐則因為需要使用低流量氧氣鼻導管及血氧飽和度監視器，2周後媽媽再次按照程序入院學習居家儀器使用方法，住院120天的姐姐也順利畢業，一家人得以團聚。

由於高危險孕產婦及極低體重新生兒照護的歷程非常複雜且充滿變數，陳宜雍提醒，產婦若有流產史或高危險妊娠條件，如高齡、疾病史、妊娠糖尿等，須及早與主治醫師溝通醫療計畫並了解每個孕程可能的風險，更能保護產婦和胎兒安全。