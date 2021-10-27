【LIVE直播】888元農遊券今抽22萬幸運兒！ 中籤可到3千據點爽買｜2021.10.27 @中時新聞網

農委會推出的888元農遊券今早抽出第三波幸運兒，由身分證末2碼為「60」、「75」的民眾中籤，總計有26萬6441人抽中，中籤者預計在下午5時收到簡訊通知，10月30日上午9點開始領用，必須下載「農遊券APP」才可使用。

888元農遊券由身分證末2碼為「60」、「75」的民眾中獎。(翻攝自中時新聞網YouTube)

根據8大部會振興券抽籤規則，每周抽籤順序由面額大至小排列，均採亂數方式抽籤，每人每周最多中籤1次，4周最多可有4次中籤機會，每種券別僅能中籤1次，目前農遊券3波抽籤累計75萬3463人中獎。

888元農遊券由身分證末2碼為「60」、「75」的民眾中獎。(翻攝自中時新聞網YouTube)

農遊券第一階段抽籤有88萬張，分4周抽籤，每周抽出22萬份，最後一周抽籤時間在11月3日，登記截止時間為10月29日上午11點59分，而農遊券的使用期間為今年10月25日至明年4月30日止，面額有8張100元、1張88元，可分次使用。

農委會表示，今年農遊券為電子票券，民眾須下載「農遊券APP」才可消費抵用，可用店家包括農村好物、農社企業者、農村社區組織團體、休閒農場、田媽媽、農漁特產品銷售據點、國家森林遊樂區等3000多家合作業者。詳情可至農遊券網站上查詢。

至於農遊券第二階段抽籤，則需在明年1月30日前在農遊券配合商家消費滿1000元(不含使用農遊券面額)，經登記後預計在明年2月9日抽出58萬份農遊券。