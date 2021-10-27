新竹市長林智堅拋出新竹縣市合併升格的議題後，其他縣市也搶搭升格列車，彰化縣選出的四席立委今天召開「團結彰化地方力量、升格帶動中部起飛」記者會，訴求彰化也要升格直轄市。民進黨立委黃秀芳說，升格議題攸關彰化發展，已籌備連署，要讓地方聲音被中央聽到。

民進黨彰化縣議會黨團前天公開發起「升格直轄、彰化再興」縣民連署，盼讓建縣將屆滿300周年的彰化縣，早日完成升格改制。

民進黨立委陳素月表示，新竹、基隆都在討論升格，但都會扯到法律問題，但彰化人口數已達到，不用修法，因此應該當仁不讓、第一優先。民進黨立委陳秀寶則指出，感謝彰化的四席委員今天都來了，彰化已經符合升格人口數的門檻，而且工商服務蓬勃，最有資格升格。

國民黨立委謝衣鳳說，新竹提升格但要修法，彰化不用修法就符合資格。彰化有獨特歷史人文背景，建縣300年，跟新竹有同樣條件，行政院不要忽略彰化，因為這牽涉到統籌分配款。

前彰化縣長翁金珠說，彰化是六都外人口最多、密度最高，傳產或工業全國第三，也是農業大縣，又有歷史與人文，考慮直轄市應該以彰化做優先考量。她強調，不反對其他縣市升格，這都值得鼓勵，但彰化絕對不能跳過去。

民進黨彰化縣黨團總召許書維指出，彰化建縣即將300年，升格是頭等大事，彰化工商業是六都以外第一名，六都外繳稅最多，但人均分配統籌分配款只有8千5百多。他認為，升格刻不容緩，升格後人才南漂、北漂以及人口老化的問題可以馬上解決。