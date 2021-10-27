2021胡潤百富榜前三名出爐 「他」首登首富 10:372021/10/27 旺報 葉文義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 2021胡潤百富榜發佈，農夫山泉創辦人鍾睒睒首登中國首富。(新華社) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 胡潤研究院今（27）日發布《2021胡潤百富榜》。榜單顯示，農夫山泉創辦人、67歲的鍾睒睒財富比去年增長250億（人民幣，下同）即7％，以3900億元，首次成為中國首富。 抖音創始人、38歲的張一鳴財富增長至去年的3倍，增長了2300億，超過馬化騰和馬雲，以3400億元躍居第二。寧德時代53歲的曾毓群財富增長至去年的近3倍，增長了2000億，以3200億元首次進入前三。 全台EMBA首辦龍舟賽 政大划千浪向前行 2021胡潤品牌榜 貴州茅台連莊4次「最具價值中國品牌」 #增長 #2021 #胡潤百富榜 #鍾睒睒 #首富 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《基金》國泰全球智能電動車ETF 成分股增7刪7 15:062021/10/22 財經 中市戶所結婚牆換新裝 挑選心中「吉霸婚」 03:112021/10/24 寶島 中市戶所結婚牆換裝 打造浪漫必比婚 04:102021/10/24 地方新聞 民主戰艦 朱高正不枉此生 04:102021/10/25 時論廣場 看屋筆記：楠梓區棋琴25重奏(個案＋價格分析) 09:002021/10/23 建案開箱-高雄 新北豐珠中學帶學生登百岳 走出遭性剝削傷痛 13:322021/10/23 生活 均年增逾四成 廈門銀 Q3營收、獲利雙喜 04:102021/10/26 全球財經 抗衡中國 拜登將出席東協峰會 04:102021/10/27 全球財經 時論廣場》民主戰艦 朱高正不枉此生（林正杰） 18:462021/10/24 時論廣場 貴州茅台四連霸 04:102021/10/27 全球財經 煤炭需求旺盛勁推營收增長 中國神華Q3淨利勁增14％ 09:142021/10/24 財經 兩岸熱門新聞 中國太空站進展神速 專家：陸太空外交美難以匹敵 - 兩岸 比超級電腦快千萬倍！陸量子計算研究再獲重大進展 - 兩岸 史話》馬英九的啟發──林毅夫的錦繡中華之2（郭冠英） - 兩岸史話 - 言論 史話》台灣成就的美麗誤解──中國崛起力量來自何方（一） - 兩岸史話 - 言論 還沒完！反塔利班力量仍在阿富汗中國邊境頑強抵抗 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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