胡潤研究院今（27）日發布《2021胡潤百富榜》。榜單顯示，農夫山泉創辦人、67歲的鍾睒睒財富比去年增長250億（人民幣，下同）即7％，以3900億元，首次成為中國首富。

抖音創始人、38歲的張一鳴財富增長至去年的3倍，增長了2300億，超過馬化騰和馬雲，以3400億元躍居第二。寧德時代53歲的曾毓群財富增長至去年的近3倍，增長了2000億，以3200億元首次進入前三。