AR技術領導者暨遊戲開發商Niantic.今天向全球玩家正式發表Pikmin Bloom (皮克敏)。推出這款手機遊的目的，是要讓大家都能享受散步的樂趣。由Niantic和Nintendo合作開發的Pikmin Bloom能讓你組成專屬的可愛皮克敏隊伍，並在它們的幫助下輕鬆記錄自己的散步點滴和體驗。只要上App Store和Google Play就能下載。

皮克敏是什麼？

皮克敏是像植物的迷你生物，雖然肉眼看不到，不過它們其實就在我們身邊。只要打開Pikmin Bloom就能看見它們。花苗長大就會變成皮克敏，你栽種的皮克敏還會跟著你四處移動。它們最愛吃水果萃取精華，吃了之後頭上就會開花在。Pikmin Bloom中有各式各樣的皮克敏等你來發現，還能和它們互動。

透過散步讓更多皮克敏長大

Pikmin Bloom裡每日最重要的事情就是散步。你在散步途中會找到皮克敏花苗，只要走得越多，就能建立越龐大的皮克敏隊伍。等到花苗成熟，就能把皮克敏拔出來。多多散步，就跟更多皮克敏成為好朋友！

散步讓花朵綻放

在遊戲中找到的各種水果都能提供精華，只要餵給你身邊的皮克敏吃，它們的頭上就會開出美麗的花朵。收集花瓣並在散步時沿途種植，花朵就會隨著你的腳步一一綻放，留下一條繽紛的花徑。和好友玩家共創花徑，讓世界變得生機盎然！

散步來記錄你的生活點滴

結束忙碌的一天後，你可以查看自己的行走步數和路線。為生活記錄加上註解和照片，就能讓平凡的一天別具意義。皮克敏也會從你去過的地方帶回明信片，你可以留下來做紀念，或是寄給遊戲中的好友。

和大家一起散步的日子

Pikmin Bloom每個月會舉行社群日活動，讓你和其他玩家一起漫步、種花，開心同樂。敬請期待活動詳情！

Pikmin Bloom是一款免費遊戲，目前開放澳洲、新加坡的玩家上App Store和Google Play下載，不久後其他地區的玩家也能共襄盛舉。歡迎上Twitter、Instagram追蹤@PikminBloom，就能掌握最新消息。

讓Pikmin Bloom成為你的最佳搭檔，每天都留下有趣又難忘的散步體驗。期待有一天能看到全世界都開滿美麗的花朵！