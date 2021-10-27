35歲韓國人氣男演員金宣虎捲入墮胎風波，演藝事業受到嚴重影響，經過有「韓國最強狗仔之稱」D社（DISPATCH）出手還原事件經過後，風向大逆轉，力挺金宣虎的聲浪越來越高漲，不少演員、工作人員也紛紛發文聲援他，「像洪班長一樣，快點振作起來吧」。

在D社曝光前女友崔英雅扭曲的12點真相後，金宣虎的人氣持續攀升，Asia Artist Awards（AAA）由粉絲投票選出的人氣獎，仍舊是他位居冠軍，IG追蹤人數甚至開始上漲，就連和金宣虎共同出演《海岸村恰恰恰》的童星金敏瑞、奇恩侑、高度妍等人，他們的父母都在IG曬出孩子和金宣虎的合照聲援。

家長們強調：「只相信親眼所見，只說知道的事情…永遠記住，幸福的回憶」，不僅如此，工作人員也紛紛發文力挺，還曬出金宣虎、申敏兒的合照，向金宣虎喊話：「像洪班長一樣，快點振作起來吧，金宣虎加油」，金宣虎的後援會IG帳號更收到許多和金宣虎合作過的人來私訊，強調金宣虎本人與爆料內容不相符。

還有人表示：「他是一個善良、謙遜的人，就像我們成為粉絲時看到的那樣」，事實上，在D社報導後，韓國資深媒體人李鎮浩也公開崔英雅前夫的錄音檔，爆料由於2人打官司的時間太長，前夫受不了便先搬出去，某天回到家卻發現家中裝監視錄影器，一看驚見崔英雅3周內帶了3名男子回家，還直接在沙發上交歡，揭發崔英雅的真面目。