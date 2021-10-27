美國知名電視脫口秀《上週今夜秀》(Last Week Tonight with John Oliver)最新一集節目中，以幽默詼諧角度介紹台灣給全世界，影片25日在YouTube發布後，現已超過300萬觀看數，資深媒體人范琪斐也認為這是「讓世界看見台灣的影帶新聞」，最成功的1支，她也剖析背後成功關鍵。

《上週今夜秀》最新一集以長達22分鐘的專題介紹台灣，主持人約翰奧利佛（John Oliver）以一貫幽默犀利的方式評論，簡單解釋台灣歷史發展和兩岸情勢，引起網友熱議，影片觀看數已超過300萬。

范琪斐也透露，她看過不少說要讓世界看見台灣的影帶新聞，但為什麼這支是最成功的，除了主持人約翰奧利佛看的觀眾很多，對政策影響也很大，而第一個成功關鍵就是「別人講你好，比你自己講強一百倍」。

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因為約翰奧利佛是外人，一方面有旁觀者清的客觀，另一方面也感覺比較有公信力，「別人褒比自己褒有用一百倍」，所以她也呼籲執政者外國媒體來台灣，要想盡辦法協助，讓他們留下來，因為這些外國記者住久了，一定可以體會到台灣的真實面貌。

第二個關鍵是要貨真價實，為什麼約翰奧利佛這個故事好看，就是因為他工作做足，「他講台灣民主自由的價值觀非常到位」，因為他是美國的自由派大將，所以他知道台灣的民主有多珍貴。

范琪斐也舉例，4年前台灣成為亞洲第一個通過同婚的國家，「那時候我們年輕朋友在街頭充滿活力，充滿多元的畫面，是這個畫面，讓台灣被世界看見，最好的國際宣傳，就是台灣與國際接軌的這個價值觀」。

她認為台灣只要在人權上做好，關懷弱勢族群，做得不好的地方就想辦法做好，「我們除了台積電的晶片，是真的還有別的可賣的」。