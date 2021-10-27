台中市霧峰警分局長李建興表示，轄區內的山區及小巷弄非常多，有些偏僻地區路口未設置交通號誌，夜間因光線昏暗易造成車禍，民間企業響應，27日捐贈650組太陽能LED爆閃警示燈，不僅嚇阻犯罪發生，並提醒用路人注意安全，守護夜歸民眾安全回家的平安燈。

霧峰警分局指出，為防制大里、霧峰地區交通事故發生，守護夜歸民眾安全，霧峰分局獲轄區宮廟與企業共同響應，捐贈650組太陽能LED爆閃警示燈，由分局長李建興代表接受，並頒發感謝狀，對其熱心公益之舉，表達敬意與謝意。

霧峰警分局表示，本次所捐贈的LED爆閃燈由太陽能光電板供電，入夜後自動點亮閃燈，LED燈發出的藍、紅色燈光醒目，設置在轄區內的重要路口、易肇事路段及燈光昏暗等轉彎路段，能夠有效發揮提醒用路人安全。

霧峰警分局說，太陽能LED爆閃警示燈進而在民眾行經路口時提高警覺、放慢車速，並留意路口周遭狀況，且遠看就像警方在執行路檢勤務，具有警示嚇阻的功效，將可有效防範夜間犯罪及達到降低交通事故之目的。

霧峰警分局表示，交通安全月宣導活動期間，呼籲所有駕駛人於路口應「慢、看、停」禮讓行人，而行人要「停、看、聽」，夜間及清晨外出散步要穿著亮色的衣服，希望大家都能快樂出門、平安回家。