台南市安平區華平路靠近永華路的商店街前一整排路樹，近日被人攔腰斬斷，甚至連樹皮都被砍傷，引發議長郭信良的嚴重關切。郭信良認為，這已非今年第一次市府如此草率地修剪樹木，呼籲市府拿出應有的專業，溫柔地對待行道樹。不過，市長黃偉哲指出，該路段為騎樓退縮地，土地屬私人所有，種樹、砍樹也都是私人行為，市府無法可管。

郭信良表示，有民眾反映，華平路自永華路以南整排12棵行道樹，不僅都被修剪到只剩下成年人腰部的高度，一根枝葉都不存在，甚至修剪的手法還十分粗暴，連樹皮都刮下好大一片，讓人看了心疼又不解，究竟為什麼要這樣修剪路樹？

郭信良強調，今年9月市府還說要推動修剪證照，只要是市府的路樹修剪工程，都要求持有證照者才能修剪；沒想到，言猶在耳，才時隔1個月，就又看到路樹被修剪得光禿禿的情形，市府實在有必要好好檢討問題出在何方，畢竟台南市不僅是個宜居城市，也該是個對樹木友善的城市。

今天上午市長黃偉哲在議員王錦德市政總質詢回答路樹問題時，也主動提及此事說，經市府工務局初步調查，發現該路段為騎樓退縮地，屬私人土地，樹木是私人種植，砍樹更是私人行為，市府無法可管，但未來會加強宣導民眾修剪樹木原則，籲請市民一起保護樹木。