疫情指揮中心醫療應變組副組長王必勝爆不倫戀，讓「抗疫英雄」形象蒙上陰影，網友熱議之餘，也好奇詢問醫師好像很容易發生外遇，社會新聞當見名醫有桃色糾紛，有鄉民指出西醫一入行月薪就超過10萬元，執業7年以上平均薪資逾22萬，直言「這樣的薪水有小三小四很正常吧？」，許多網友也直呼醫界是真的亂，「只是有沒有在台面上而已」。

一名網友昨(26日)在PTT上貼出2021第三類組相關科系薪資中位數一覽表，可見1年以下資歷的西醫師月薪11萬2005元，牙醫師10萬8628元，中醫師則是6萬5675元；而7年以上資歷的西醫師月薪高達22萬1044元，牙醫師19萬1864元，中醫師則是14萬0973元。

原PO表示，台灣2021薪資中位數是4萬9000元，而台灣的醫生薪水差不多可以抵4個一般上班族的薪水，並直言「醫生薪水高有小三小四不是很正常嗎？大家在大驚小怪什麼的？」。

貼文一出引起討論，有網友曝醫內文化，「正常，沒小三的醫生很丟臉」、「其實要看各醫院和科內文化」、「認識兩個醫生都有小三」、「只是有沒有在台面上而已」，其他網友也紛紛表示，「只能說上樑不正下樑歪」、「都怪通姦除罪」、「醫師不論診所醫院都超忙，除非你開醫院的」、「這個是受僱的醫生薪資，診所醫生可翻倍不止」。