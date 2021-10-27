近來因疫苗到貨量充足，許多30歲以上的青壯年民眾終於盼到第一劑疫苗施打，被封為「甜心主播」的李昕芸人美氣質佳，昨(26日)也開心透露接種了第一劑疫苗，可見她穿著白色細肩帶小可愛，露出香肩和鎖骨，再露出微笑電眼，引來粉絲讚：「打疫苗都那麼美，厲害」。

現任職於三立電視的美女主播李昕芸常在臉書分享對時事的看法，今年6月傳出有病人疑因不滿隔離住進負壓病房，持水果刀砍傷院內3名女護理師，最嚴重的傷勢是一名護理師的手部韌帶被砍斷，引來全民齊轟，當時李昕芸也發文說：「醫院可以請這些惡劣的人直接滾嗎？喔不，他們在我心中不是人是禽獸」。

李昕芸昨穿細肩帶去接種疫苗。（圖／翻攝自李昕芸臉書）

後來台灣爆發疫苗之亂，好心肝診所傳出特權疫苗風波，不少名人和藝人都被捲入，更有明星道歉後仍遭酸民洗版開罵，對此，李昕芸表示自己之前因上夜班肝部長腫瘤，她曾到好心肝診所看診，感恩當時醫師的細心解說，和志工的貼心服務，希望網友不要獵巫或以偏概全，「台灣共同的敵人是病毒，不要吵來吵去製造對立」。

昨李昕芸宣布終於打到第一劑疫苗，她寫下：「這幾年時尚圈流行衣服不好好穿，想不到打個疫苗還可以假時髦呀⋯誤，希望等等沒有副作用」，而照片中可見她脫掉外衣露出白色細肩帶背心，成為排隊打疫苗人群中的亮點，網友回應：「打完疫苗多喝水、多休息、維他命C也要多補充」、「這時候要肩帶滑落啊」、「等候公佈驗證結果，是否為疫苗認証的年輕人」、「希望妳有老人體質」。

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