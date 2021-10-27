25年前震驚社會的劉邦友血案，唯一倖存的前議員鄧文昌，遭控1995年時收廠商回扣，他因頭部中彈案件停審，2019年桃園地院重新審理判他無罪，檢方不服提上訴，高院今天宣判，維持無罪判決。

檢方起訴，鄧文昌在1995年到1997年時任桃園縣議員期間，明知補 助款應覈實報銷，卻預先收廠商交付的賄款，再將空白補助款申請單 交與廠商使用，讓縣府陷於錯誤核撥工程款，鄧等7名議員因此詐得 不法利益。

但1996年時任桃園縣長劉邦友官邸血案，釀成8死1傷慘劇，唯一生 還的鄧頭部中彈，智力退化猶如小孩，醫院認定他創傷後腦病變，認 知及心智功能嚴重缺損，可表達意思範圍近乎闕如，法官2012年裁定涉貪案停審。

2019年7月桃園地院在鄧的家人與律師同意下，重新審理，合議庭認 為除了林姓廠商有瑕疵的證詞，及提供的筆記本、業績明細表外，檢方無其他事證可證明鄧犯罪，將鄧等7人全判無罪。檢不服提上訴。