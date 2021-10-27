國籍航空一名外籍機師於居家檢疫後不幸猝逝，而該機師生前經歷20天連續值勤與檢疫的輪迴，且曾向友人表達身心疲倦，凸顯現行機組員檢疫制度不合理之處，桃園市機師職業工會將於明（28）日發起「黃飄帶運動」，透過黃飄帶飄揚釋放心中的不捨與憤怒、發出無聲的求救信號，也呼籲主管機關能夠正視。

機師工會在給組員的訊息中指出，「各位組員，相信大家都知道在幾天前，很遺憾的，我們一位華航外籍機長同仁不幸在桃園家中猝死。這位機長於2000年即進入華航744機隊任職、並於去年6月轉任777機隊、於公司年資近21年、雖為外籍但長久下來對於機隊同仁來說早已視他為國籍；其為人專業、和藹而且親切。今不幸聞其死訊，相信大家都同聲一泣。」，

機師工會強調，我們承受著長期以來沒有人權、沒有自由、更不健康的檢疫措施更已經導致許多組員身心亮起紅燈。然而我們的指揮中心依舊認為這樣大家 『還可以接受』？ 這位機長體格一向良好、卻仍然遭遇不幸、這跟檢疫措施有著絕對的關係！

機師工會表示，為了悼念我們親愛的同事、為了讓全台灣、甚至全世界知道在防疫的角落中還有一群被遺忘、被拋棄的台灣公民正在掙扎求生，我們決定發起「黃飄帶行動」！正在居檢的組員收到黃色飄帶，於10／28 13：00將黃飄帶綁在窗外，讓檢疫旅館佈滿黃飄帶。檢疫結束可以把黃絲帶留在窗外。

機師工會呼籲：「我們懇請組員參加，一起隨著黃飄帶飄揚釋放心中的不捨與憤怒、發出無聲的求救信號！諸位兄弟姊妹們，是時候停止沉默、是時候該團結自救了! 自己的生活，我們自己救！」