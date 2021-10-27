中共中央機關報《經濟日報》今天（27日）報導，中國推動共同富裕背景下的房地產行業，將更加平穩健康發展。房地產政策將重點在防風險、保剛需、重保障、調分配等方面持續發力。

報導稱，房地產行業因其體量大、產業鏈長，在中國經濟發展中的作用舉足輕重。住房問題是重要的民生問題和發展問題。在推動共同富裕的政策背景下觀察房地產市場，有助於我們看清房地產行業的未來發展趨勢。

報導強調，扎實推動共同富裕，將提高發展的平衡性、協調性、包容性。要強化行業發展的協調性，加快壟斷行業改革，推動金融、房地產同實體經濟協調發展。

報導指出，長期以來，房地產同金融的交織日益密切複雜。資金過多進入房地產領域，導致房地產企業持續加高槓桿提高負債，風險不斷加劇，大型房企出現債務危機和經營困難引發高度關注。金融主管部門負責人也曾多次發聲提示警惕房地產領域金融風險。當前進行房地產金融調控，正是推動金融、房地產同實體經濟協調發展的突出體現。以針對房地產企業的「三線四檔」融資管理規則和針對銀行的房地產貸款集中度管理為代表的調控效果正在顯現。當資金不再過度集中於房地產領域，將更多流向實體經濟，強化資金對創新的引領。可以預計，推動金融、房地產同實體經濟協調發展，將使房地產行業逐步回歸理性，也將告別過去快速發展階段而進入相對平穩狀態。

報導稱，扎實推動共同富裕，將著力擴大中等收入群體規模。要增加城鄉居民住房、農村土地、金融資產等各類財產性收入。持有住房是增加財產性收入的重要渠道，增加城鄉居民住房類財產性收入，將有利於擴大中等收入群體規模。應充分滿足城鄉居民的剛需和改善性等基本購房需求，實現住有所居的同時，也能有力增加其財產性收入。

報導強調，增加住房類財產性收入，不是鼓勵炒房。而應建立在房地產市場平穩健康發展的基礎上，且必須堅持「房住不炒」定位。扎實推動共同富裕，將促進基本公共服務均等化。要完善住房供應和保障體系，堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，租購並舉，因城施策，完善長租房政策，擴大保障性租賃住房供給，重點解決好新市民住房問題。

據報導，努力實現全體人民住有所居，是推動共同富裕的應有之義。中國住房保障體系已完成頂層設計，明確包含三種住房：公租房、保障性租賃住房、共有產權住房。中國正加快補齊住房租賃短板，租賃住房可成為居民購房之外解決居住問題的重要途徑。其中，特別是在人口淨流入的大城市，旨在解決好新市民青年人住房問題的保障性租賃住房將作為發展重點。隨著住房保障體系的完善，房地產市場的平穩健康發展，廣大城鄉居民獲得感也將大大增強。

報導指出，推動共同富裕，要積極穩妥推進房地產稅立法和改革，做好試點工作。10月23日，第十三屆全國人民代表大會常務委員會第三十一次會議決定：授權大陸國務院在部分地區開展房地產稅改革試點工作。開展試點工作，標誌著中國在積極穩妥推進房地產稅立法與改革過程中又邁出關鍵一步，將為最終房地產稅立法奠定堅實的實踐基礎。過去多年來，房價的快速上漲讓商品住房的市值不斷攀升，部分家庭通過買房實現了財富的積累和增值，房產成為居民財富差距的重要原因。央行2020年發佈的數據顯示，中國居民住房資產佔家庭總資產的比重為59.1％。房地產稅改革的方向之一在於增加持有環節稅收，從而調節收入分配，將有利於加強對高收入的規範和調節。

此外，報導稱，推動共同富裕背景下的房地產行業，將更加平穩健康發展。房地產政策將重點在防風險、保剛需、重保障、調分配等方面持續發力。房地產擁有較大行業規模，儘管告別過快增速，仍將在推動經濟發展方面發揮重要作用，且在住房租賃、城市更新、老舊小區改造等方面仍有廣闊結構性發展空間。