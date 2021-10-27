副總統賴清德今天表示，疫情爆發以來，國內科技大廠屢遭勒索病毒威脅、要求支付贖金的事件異常增加，政府機關也面臨惡意人士利用委外服務弱點進行攻擊，今年上半年台灣遭駭客攻擊次數，是其他國家的3倍，其中又以銀行業受到最多的攻擊。不論在國防、產業與政府，台灣面臨的資安威脅日益嚴峻。

賴清德今天上午以錄影方式為「HITCON Pacific 2021」會議致詞時指出，自從COVID-19疫情爆發以來，台灣除了面臨新冠肺炎病毒的入侵外，也發現國內科技大廠屢遭勒索病毒威脅、要求支付贖金的事件異常增加，政府機關也面臨惡意人士利用委外服務的弱點進行攻擊，種種跡象顯示，不論在國防、產業與政府，台灣所面臨的資安威脅日益嚴峻。

他說，尤其，台灣位處西太平洋第一島鏈的關鍵位置，中國威脅無所不在。去年他曾經說過，台灣平均每月遭受3000萬次的駭客攻擊；而全球資安廠商最新的資料更顯示，今年上半年台灣遭到駭客攻擊的次數，竟然是全球其他國家的3倍，其中又以銀行業受到最多的攻擊。

面對台灣資通安全風險越來越高的危機，賴清德指出，目前政府已就我國資安的各個面向展開布局：

一丶在組織面部分，去年蔡總統第二任就職演說中已經明白指出，未來將成立一個專責數位發展部會，整合資訊、資安、電信、傳播和網路等五大類業務，目前行政院已經著手推動成立數位發展部，其中包含資通安全署及行政法人國家資通安全研究院，希望透過專責機關的設立，能夠持續落實並精進我國各項資通安全防護工作。

二、在產業面部分，將持續利用台灣半導體、晶片、資通訊的產業優勢，配合5加2產業創新、新南向等政策，由政府帶頭，打造台灣產業優質安全的品牌，去年我國資安產值已經高達552億元，比2019年增加12％；未來，政府仍將持續透過六大核心戰略產業方案，進一步發展資安卓越產業，並推動相關核心產業導入資安防護。

三人在人才面部分，政府對於國內資安人才的培育不遺餘力，這幾年國內最知名的莫過於新型態資安暑期課程(AIS 3)，為台灣培育出許多優秀的資安人才；另外，行政院也正規劃成立資安卓越中心(CCoE)，將從資安前瞻研究、頂尖實戰人才養成、實習場域建置等面向來推動，挹注充足的教學及研究資源，以厚植台灣頂尖實戰人才培訓及資安前瞻研究能量。

賴清德表示，今年HITCON Pacific大會的主題是「強韌力、復原力、實踐力」，在全球資安事件層出不窮的關鍵時刻，他希望資安界的先進及夥伴能夠藉由這個重要的平台經驗分享與知識交流的機會，呼籲社會各界改變過去被動式防禦的思維，改以主動模式建立危機處理的能量，提升政府、企業與各組織機構關鍵系統的防護力與韌性，降低資安事件所造成的負面影響，打造台灣成為堅韌資安之國，為數位國家、創新經濟奠定更堅實、更良好的基礎。