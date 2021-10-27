前總統馬英九被控在「三中」與舊中央黨部交易案中賤賣國民黨黨產，涉犯《證券交易法》特別背信、非常規交易等罪，遭台北地檢署起訴。台北地院今（27日)審結，判決馬英九、汪海清、張哲琛無罪。

三中案起源於《廣電法》修法要求黨政軍退出媒體，馬英九2005年上任黨主席後，為了在法定期限內讓國民黨退出媒體經營，委由中投公司出售中視、中影、中廣股權及舊黨部大樓，但被外界質疑賤賣「三中」，涉嫌圖利買方。

特偵組分案偵辦，最終以「查無犯罪事證」簽結，黨產會2016年成立後，與多名律師再度告發，北檢重啟調查，逆轉起訴三中案。北院歷經3年多審理，今天宣判。

北檢指控，馬英九、張哲琛、汪海清處理三中交易案時，設計「天龍八步」財務操作手法賤賣黨產，害國民黨受有72億餘元損害；蔡正元則在中影交易案期間，與妻子、岳父共同侵占阿波羅公司、領航基金會款項，涉犯背信、侵占、洗錢等罪嫌。