北京冬奧會獎牌（正面）。（北京冬奧組委）

據央視網報導，今（27）日，大陸國務院新聞辦公室就北京冬奧會和冬殘奧會總體籌辦情況舉行發布會。會上指出，所有12個競賽場館全部完工，通過國際冬季單項體育組織認證，全面具備辦賽條件。

會上指出，大陸國家速滑館「冰絲帶」、國家雪車雪橇中心「雪游龍」、國家跳台滑雪中心「雪如意」等新建場館，在滿足辦賽要求的同時，充分融入了中國文化元素，已成為令人矚目的標誌性建築。

三個冬奧村、主媒體中心等非競賽場館已經交付使用，京張高鐵、京禮高速等基礎設施投入運營，無障礙設施環境進一步提升，全面滿足冬殘奧會的要求。

2022年北京冬奧會和冬殘奧會獎牌26日在北京發佈。據新華社報導，北京冬奧會獎牌「同心」由圓環加圓心構成牌體，形象來源於中國古代同心圓玉璧，共設五環，寓意五環同心，同心歸圓，表達「天地合、人心同」的中華文化內涵，也象徵著奧林匹克精神將人們凝聚在一起，冬奧榮光、全球共用。