第26屆聯合國氣候變化大會（COP 26）將在10月31日起舉行，全球上百個民間組織組成「無核氣候聯盟」並聲明「共享的未來是綠能而非核能」，並提及「投資在核電的每一塊錢都讓氣候危機更加惡化，因為這些經無法被運用到再生能源的發展上」。

全球390個團體發出聯合聲明認為核電無法因應氣候危機的理由包括，「骯髒且危險」、「不永續」、「不正義」、「太慢」、「太貴」、「安全威脅」、「老化或未經檢驗」、「並非零碳能源」等理由。

澳洲環保基金會發言人載夫史維寧透過視訊表示，雖然澳洲沒有核能反應爐，但因為儲存許多鈾礦，因此也因此受到影響；他提及，希望民眾在年底的核四公投中，能選擇不再發展高成本、高汙染的核電。

「核電不是無碳能源」，綠色公民行動聯盟研究員魏揚說，如果從鈾礦開採、處理等，至後端除役處理過程所產生的碳排，核電碳排雖然會比化石燃料低，但仍遠高於再生能源。

魏揚提及，目前全球施工中的核電機組至今的平均工期高達7年，除了台灣的核四以外，日本、印度、芬蘭、法國、斯洛代克至今都有核電機組興建超過10年且持續延宕，也代表核電對於當下的減碳需求緩不濟急。

環境法律人協會副秘書長謝蓓宜引述聲明指出，核電是骯髒且危險的電力來源，處置核廢料的過程昂貴、複雜、爭議不斷且至今懸而未決，而且一旦發電核輻射洩露的事故，就要撤離許多民眾，不應無視這些影響，對核電抱持錯誤的樂觀期待。