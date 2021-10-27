基隆捷運爭議延燒，民眾黨立委邱臣遠、蔡壁如今日再度質疑，目前交通部提出的基隆捷運方案高達425億元，其中不包含八堵到基隆段，恐成為半套捷運，一旦未來要延伸到基隆，經費勢必要再增加，痛批交通部、基隆市長林右昌選前騙選票、選後政策跳票，要求交通部應說明基隆捷運路線何時可以確定、何時可以動工及確定預算。

邱臣遠指出，蔡英文總統2017年為配合林右昌競選連任，宣布前瞻基礎建設劑畫納入基隆輕軌（Tram-Train）建設計畫。政府除了將投資80餘億元，也聲稱會在4年內完工，如今4年過去，基隆輕軌到現在都還未開工，根本就是林右昌為了選舉而編織的政治騙局。

邱臣遠表示，基隆捷運喊了30年，至今未動工，目前看起來交通部長王國材處理基隆捷運根本是在模糊焦點、帶風向。針對王國材昨日表示，基隆捷運都是按照去年10月「北北基軌道路網溝通平台會議」達成的5點共識規畫，邱臣遠質疑變更路線根本不在會議共識中，並痛批「脫離台鐵路線是根據第幾項共識規畫確認的？」

基隆捷運政策一變再變，先是2017年3月17日蔡總統宣布前瞻基礎建設，斥資逾80億元打造Tram-Train輕軌系統，路線為從基隆到南港展覽館，4年內通車。2019年4月核定可行性研究，獨立雙軌系統，與台鐵貨車共用路線，共12站，18.4公里，總經費變成104.5億。隔年6月綜合規畫後，變成獨立雙軌系統(LRT輕軌系統)，與台鐵貨車不共用路線(不共軌，不過軌)，共15站，18.4公里，總經費變成250億。今年9月路線方案，從LRT輕軌系統升級為LRRT中運量捷運系統。台北端地下段延伸到南港站，南港至八堵，共13站，16.05公里，總經費425億。

蔡壁如痛批，目前基隆捷運425億元方案，尚未包括八堵到基隆(交通部估算約72.8億元)及改走基隆市區路線所需車站、出入口用地等，可能所需成本，未來經費可能變變變，民進黨繼續騙騙騙。

邱臣遠呼籲林右昌別再用「蹭聲量、批柯的方式換取政治聲量」，百年重要建設基隆捷運不應成為應付選舉騙票的工具。同時，邱臣遠要求交通部，應說明基隆捷運預算、路線規畫及何時能動工。