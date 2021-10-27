創業家兄弟前共同創辦人郭家齊離開公司後，重新創業並推出女性時尚社群電商平台PopChill，27日舉辦線上的「百大名人衣櫥開箱公益Party」，聯合100位名人，包括藝人陶晶瑩、A-Lin、朱俐靜、江美琪、郭靜、郁方、關穎，以及知名主持人吳淡如、于美人、李文儀等皆共同響應，希望透過名人二手衣的力量，號召大家一起做公益，預估將賣出至少4000件名人的私服，有望創下台灣名人二手衣物公益數量最高的記錄。

PopChill是郭家齊離開創業家兄弟後創立的新創電商，近期正在試營運，服務將於2022年初正式上線，主要業務是C2C二手衣服拍賣，消費者可以買愛自己與別人衣櫃的閒置衣物，兼具時尚和永續減少資源的浪費。

事實上，多數民眾對於「名人私服」感到好奇，而根據PopChill統計，想看名人衣櫃的前3個主要原因分別為「想知道名人都穿什麼」、「追隨名人的風格」、「想買來收藏或在IG貼文」。

PopChill也發現， 每創造一次的二手衣買賣，減少新衣的銷售，就能減少5.7公斤的碳排放量。因此這次的「名人衣櫥開箱」活動，採「先登記、後開箱」，每10個人排隊登記，PopChill還會再為大家種下1棵樹。

PopChill執行長郭家齊表示「名人衣櫥的效應不僅只是捐款，更是名人做出永續時尚的示範，透過買賣閒置衣物，減少購買新品對地球的負擔」。

PopChill也發現，對二手衣接受度最高的是最年輕的Z世代，他們環保意識較強，對二手衣物的接受度遠比其他世代高。過去民眾聽到名人衣服義賣，往往想到的是高價品，買來後也淪為「收藏」性質。但名人參與這次的行動，除了做公益外，也是在支持Z世代認同的永續時尚價值，用對地球負荷最低的方式，做為新世代的榜樣，除了別具意義以外，更是改變遊戲規則的方式。

這次活動的銷售所得，50％將捐贈予勵馨基金會，用於保護婦女和兒少權益。在疫情的影響下，多數實體活動都被迫停辦，但愛心捐款不能等。勵馨基金會執行長王玥好表示，這次活動結合了永續時尚的議題，兩者是很好的善循環合作。名人的愛心公益捐款用於將用於受暴婦幼生活重建，陪伴他們度過居住、經濟、關係的困境，期望大家在關注名人衣櫥的同時，也更重視弱勢婦幼權益的保護。