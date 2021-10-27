周二美股三大指數微漲，道瓊工業指數和標普500指數創下收盤新高，但台積電(2330)開低3元壓抑集中市場走勢，中小型電子股當道，櫃買指數逆漲；台股早盤開低，多頭試圖力守17000點關卡，仍站穩短期均線。

周二道瓊工業指數連漲第三天，終場收漲15.73點或0.04%，為35.756.88點，創下收盤新高。標普500指數漲8.31點或0.18%，為4574.79點，創收盤新高。那斯達克指數上漲9.01點或0.06%，為15235.71點。

台積電ADR漲0.48%，聯電ADR漲2%；台積電今日開低，致台股早盤開低下壓，未能一股作氣再攻季線，但聯電(2303)、聯發科(2454)表現相對強勢；以及IC載板的欣興(3037)、景碩(3189)、南電(8046)大漲，強勢的中型電子股智原(3035)等趁勢續攻，聯發科(2454)在法說會後股價走揚，聯電(2303)今日下午法說會前，股價強勢攻上60元。

台股周二呈現價漲量增，今日大型股由聯電、聯發科力撐，中小型電子股續攻，因此櫃買指數相對強勁。

回顧周二，台股加權指數開高走高，站上萬七，盤中高點挑戰季線，終場指數上漲140.1點，漲幅0.83%，收在17034.34點，成交金額為3069.7億元。三大法人合計買超84.11億元：外資買超68.66億元、投信買超3.59億元、自營商買超11.86億元。