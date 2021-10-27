中裕(4147)愛滋病新藥Trogarzo用以治療多重抗藥性病患獲得義大利政府給付協議，今日多頭士氣如虹，股價開高走高，站上70元大關，漲幅在5%以上。

義大利是第一個擁有全民醫療保健計劃並批准對所有有需要的患者正式報銷給付Trogarzo的國家。中裕合作伙伴Theratechnologies Inc將於本季在義大利正式推出Trogarzo上市銷售，並在未來幾個月內在歐洲更廣泛地商業化使用。

中裕行銷夥伴Theratechnologies Inc在2021年10月26日重大訊息宣布，已經與義大利藥品管理局(AIFA)達成協議，符合條件的18歲以上患有多重抗藥性(MDR)HIV-1的病患使用Trogarzo可獲得藥品報銷給付。

中裕愛滋病新藥Trogarzo歐洲市場已行銷授權給Theratechnologies，德國已在2020年正式上市銷售，照契約藥物上市里程金規定，Trogarzo開始在歐洲區第一次上市銷售，Theratechnologies將支付里程金1000萬美元，給付方式為上市1年後給付500萬美元，當年度歐洲淨銷售額達5000萬美元時再給付500萬美元。目前中裕已在10月4日收到首筆歐洲藥物上市里程金500萬美元。