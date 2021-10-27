《華爾街日報》26日報導，隨著與中國大陸的關係降溫，中東歐國家正加深與台灣的關係，從而導致與北京的對抗。報導認為，中東歐國家紛紛踏上立陶宛的後塵，起因於對北京投資的失望、認為美國對其安全更為關鍵，以及對蘇聯時期的不愉快回憶。

隨著台灣外長吳釗燮本週將訪問斯洛伐克與捷克，北京不但重申台灣為領土的一部分，更警告此舉將導致報復。先前立陶宛與台灣達成協議，互相在首都設立實質上的大使館；加上波蘭與斯洛伐克近日捐贈新冠肺炎疫苗給台灣，勾起北京心中的新仇與舊恨。

報導認為，加強與台灣的關係連結並與北京交惡，不過是西方與中國大陸在貿易、軍事與人權緊張關係的反映。此外，這也凸顯出西方內部對待日益有自信心的北京，態度上已出現分歧。

在歐洲，相較於德國、法國在內的主要國家，由於依賴與中國大陸的貿易而迴避美國減少與北京接觸的要求；中歐國家不但與北京的貿易減少，更認為與美國建立密切的關係對其安全更為關鍵。

官員與專家不約而同地指出，由於北京投資的缺席，造成中東歐部分資本家出現虧損與失望，進而另覓合作夥伴。甚至，對中東歐的許多人而言，依賴獨裁巨人不免讓他們回憶起冷戰時期作為蘇聯附庸的糟糕經驗。

捷克參議院議長維特齊（Milos Vystrcil）表示，「從我們自身的歷史來看，我們非常了解背後有一位老大哥的生活是甚麼感覺，這就是我們相挺台灣的原因。因為，他們背後也有一位老大哥中共」。

台灣則謳歌與該地區的國家關係日益密切，並表示正尋求深化彼此工業、科學與綠能領域的合作機會。台灣外交部在聲明中強調，「中東歐國家歷經專制政權的束縛，如今堅持民主、自由、人權與法治等共同價值觀，這些與台灣相同」。

※北京的激烈言詞

北京長期以來挑戰台灣積極尋求突破國際空間。大陸外交部發言人上週表示，「北京將採取措施保護領土，並監視吳先生(指吳釗燮)是如何在捷克與斯洛伐克四處遊蕩」。

早在2020年維特齊率領捷克代表團訪台時，維特齊一句「我是台灣人」激怒北京，大陸外交部警告「他們將為此一短視的行為與政治機會主義，付出沉痛代價」。

維特齊強調，捷克並不拒絕與北京的關係；他在與吳釗燮會面前談到，「但我們需要非常小心，讓彼此關係處於平等地位。如此我們不會建立任何型態的依賴，也不會失去獨立性與自由」。

※中東歐對北京看法惡化

根據捷克巴拉茨基大學（Palacky University）與斯洛伐克「中歐亞洲研究中心」（Central European Institute of Asian Studies）2020年民調，捷克民眾對中國大陸的負面看法，僅次於北韓與俄國而位居第三。過去3年內，對北京觀點下滑了40%，只有18%的受訪者信賴北京。

數字的轉變意味著對北京投資從前幾年的寄予厚望，逐漸轉為棄若敝屣。捷克智庫「國際事務協會」（AMO）的卡拉斯蔻娃（Ivana Karaskova）表示，「區域已出現對北京的疲乏。原本預期中國大陸投資的湧入，最後卻沒有實現。各國現在對探索與台灣合作的可能性更感興趣」。

報導分析，由北京領頭的17+1倡議，原本旨在促進中國大陸與17個中東歐國家的貿易與投資關係；但成立10年來迄今進展甚微。立陶宛已於2021年退出該小組。至於歐盟最貧窮的成員保加利亞，部分村莊的民眾不斷學習中文，希望能用在大陸企業大舉前來之時，卻遲遲未曾盼來投資的腳步。

甚至，曾經大有希望的一帶一路倡議，如今這一系列的基礎設施建設計劃卻引來政界人士的懷疑。他們擔心國家因此債台高築。

※台灣富士康投資

相較之下，台灣則在該地區進行重大投資，包括富士康在捷克營運工廠。台北近日持續尋求增加與中東歐的貿易，由國家發展委員會龔明鑫與60多位工商界領袖，本週將與吳釗燮一同走訪該地區。

報導分析，身為蘇聯前加盟共和國的立陶宛因為與俄國接壤，歷史加上安全威脅讓該國部分民眾在台灣身上看到自己的影子。

立陶宛外交部副部長艾德梅納斯（Mantas Adomėnas）強調，「台灣與立陶宛只有在尊重國際權力與人民自決的政治秩序中，才得以生存。對台灣威脅就是對立陶宛獨立的間接威脅，因為這意味著破壞世界秩序」。