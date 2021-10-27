健保署高屏業務組結合轄區高屏澎縣市之77家鄉鎮市區公所，於疫情期間大力推廣線上服務，提供民眾免臨櫃不群聚、申辦健保好安心的便民服務。

高屏組自2015年開始辦理轄區公所健保業務評比，從提供健保卡換補發、保費分期紓困及弱勢通報等在地化服務，到近年積極推廣線上申辦加退保、健保卡及電子繳款單等數位化及行動化服務，持續提升為民服務品質。

高屏業務組為感謝各公所積極參與及推廣各項健保政策與便民服務，及避免群聚風險，27日以Teams線上視訊方式辦理2021年度公所業務講習並表揚評比績優公所。其中，高雄市苓雅區公所自評比活動開辦以來連續7年獲得殊榮，另高雄市仁武區公所、美濃區公所、路竹區公所、彌陀區公所及屏東縣潮州鎮公所、車城鄉公所與崁頂鄉公所，於近2年也蟬連評比績優單。至於本年度評比整體成績第一名，則是由高雄市三民區公所拿下，表現最為全面。

高屏業務組組長林淑華表示，全民健保行動快易通APP，不只是提供口罩實名制、公費疫苗預約接種及查看篩檢結果的防疫利器，更提供健保各項業務申辦及查詢等多元服務，鼓勵民眾應多加利用。健保署感謝各公所的大力推廣，使得健保櫃檯申辦量較去年成長66％，臨櫃申辦件數也較去年減少24.1％，特別在疫情期間，不僅減低臨櫃群聚風險，也大幅提升為民服務效率。健保署未來將持續透過優化健保櫃檯使用功能及與公所建立Line群組，即時宣導健保重要資訊，提供更多便民服務，維護民眾權益。