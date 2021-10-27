台大校長管中閔宣布不續任，震撼教育界。管中閔今天在立法院坦承，當初參與台大校長遴選，當然不是只想做1任，但因為過程中的爭議，被眈誤了1年，所以現在決定不續任。他強調，完全理解2018年時的潘文忠部長，對他沒有芥蒂。

立法院教育及文化委員會今天審查教育部及國立大學預算，國民黨立委萬美玲將當年「卡管案」的兩位主角潘文忠及管中閔叫上台，問他們這些年來的心情轉換。

萬美玲問潘文忠，2018年時為「卡管案」下台，是什麼原因？潘文忠回答說，台大校長遴選爭議，造成教育界紛亂，當時社會不是關心教育怎麼往前走，而是都在關心台大校長遴選。

潘文忠說，作為教育部長，不能穩定教育，讓整個教育發展失焦掉，他因此負起政治責任，下台負責。對於管中閔宣布不做第二任，他表示「我並不因此鬆一口氣」，但尊重管中閔的決定。

萬美玲接著問管中閔，當時參與台大校長遴選，就只想做一任嗎？管中閔回答「當然沒有」。照原先規畫，如果一切順利，他在70歲可以做滿兩任。不過因為校長遴選爭議，被眈誤了1年，如果他要做第二任，將無法做滿任期，因此決定不續任。

對於潘文忠，他表示，完全理解2018年的潘部長，「我對他沒有芥蒂」，如果立委能不再以此事為難潘部長，他表示感謝。

之後，最近因為「線人案」而引起注目的民進黨立委黃國書摻一腳，他上台質詢時說，自己現在的心情跟管中閔很像，都是任期屆滿不續任。頓時現場一片大笑。